Lucero no descarta una bioserie sobre su vida.

Lucero no descarta la posibilidad de llevar su vida a una bioserie, aún cuando asegura su historia no está llena de escándalos. La cantante acudió junto con su hija al estreno del musical Te amo, eres perfecto, ahora cambia, estelarizado por Chantal Andere, Lola Cortés, Efraín Berry y Federico Di Lorenzo.

Yo digo que sí, pero digo que no sé, porque yo no sé si sea divertido, creo que una bioserie mía tendría que ser... tendríamos que elegir a un bebé de ti cuando eras bebé y otro bebé de José Manuel, habría que hacer casting para los bebés

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Y luego habría que ver, yo pienso que una historia mía sería una que no tiene tantos detalles, así que turbios, escandalosos. No hay drama y sí, no hay drama, o sea qué onda, pero bueno

Yo confío y sé que hay historias de éxito muy buenas. Entonces, las historias de éxito tienen éxito, cuando vemos a Rocky Balboa corriendo por las escaleras, pues nos gusta a todos. Entonces, se podría pensar

Sobre el caso de Luis de Llano Macedo, a quien Sasha Sokol denunció públicamente por abuso sexual, Lucero precisó que ella nunca trabajó con el productor.

Nunca trabajé con Luis, en esa época yo estaba haciendo Chispita cuando Timbiriche estaba surgiendo, entonces, nunca trabajé con él, nuestra relación fue de otra manera

Lucero aclaró los rumores de un romance con Mijares

Y respondió con humor a los rumores de que ha revivido el romance con Manuel Mijares.

Yo creo que ya es un chisme muy aplaudido, ya no, ya no

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Lucero descarta llegar al altar del brazo de Michel Kuri.