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FOTOS | Luis Miguel tuvo un ataque de tos durante concierto en Chile, ¡sus fans se pusieron furiosos!

El cantante habría estado presentando fiebre, dolor de garganta, de pecho, dolor en el cuerpo y malestar general durante su visita a Chile. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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