Lucía Méndez confesó que fue el verdadero amor de Luis Miguel.

Ni Mariana Yazbek, ni Daisy Fuentes, ni Myrka Dellanos o Paty Manterola, mucho menos Mariah Carey y tampoco Aracely Arámbula. Ahora resulta que Lucía Méndez fue el verdadero amor en la vida de Luis Miguel, tal como lo cuenta el periodista Javier León Herrera en su más reciente libro Oro de Rey, donde asegura que el propio cantante así se lo confesó un día a la periodista Betty Pino.

Pero, ¿qué dice la propia Lucía Méndez sobre esta versión?

“Yo nunca lo había dicho, jamás en la vida me atreví a hablarlo, pero sí sucedió y así fue. Fue padrísimo, divino y a todo dar. De pronto me dijo ‘eres el amor de mi vida’, yo me quedé helada”, confesó la actriz sobre su fugaz romance con El Sol.

El noviazgo no pudo concretarse, pues la diferencia de edad entre los artistas se volvió un impedimento.

“Él me dijo que tenía 20 y tenía 17, imagínate nada más en qué problema estaba yo metida. También se fue a Acapulco y ahí conoció a Mariana Yazbek… dejé a Mickey y no lo volví a ver nunca más”, confesó.

Lucía Méndez confiesa que no miente en su historia con Luis Miguel

Lucía Méndez confesó que nunca habló de su fugaz romance con Luis Miguel por miedo a las críticas en su contra; sin embargo, se sintió respaldada por algunos periodistas.

“Estoy hablando porque lo escribió Javier León y eso está supervisado por mí… También Betty Pino estaba oyendo atrás de la puerta y lo escribió en un libro”, concluyó.

