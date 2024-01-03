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FOTOS | Luis Miguel y Michelle Salas pasaron Año Nuevo juntos

El “Sol de México” y su hija modelo fueron captados juntos en Año Nuevo. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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