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FOTOS | ¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron en secreto?

Un nuevo rumor en redes sociales indica que Luis Miguel y Paloma Cuevas contrajeron matrimonio desde hace varias semanas... Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Luis Miguel ovacionado.jpg
Paloma con vestido.jpg
Paloma posando.jpg
Luis Miguel señalando.jpg
Paloma en Paris.jpg
Luis Miguel muy joven.jpg
Paloma con un caballo.jpg
Luis Miguel juventud.jpg
Paloma en la playa.jpg
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