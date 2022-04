Lyn May asegura que Anitta le robó su baile para “Envolver”.

Fiel a su estilo, la vedette mexicana Lyn May, quien brillara en el cine de ficheras de México, volvió a dar de qué hablar luego de confesar que se encuentra embarazada a sus 68 años de edad, lo cual generó un sinfín de comentarios en redes sociales; sin embargo, esa no es la única polémica que generó la actriz de cintas como “Perro callejero” y “Las perfumadas”, ya que arremetió contra Anitta, a quien acusó de plagio.

¡Haz el Anitta Challenge como tada una diosa con estos consejos!

En un encuentro con los medios de comunicación, la vedette aseguró que la cantante Anitta, le robó el sensual paso de baile de su tema “Envolver”, el cual se hizo viral y hasta se convirtió en un challenge en TikTok que han llevado a cabo diferentes figuras del espectáculo como María León, Cynthia Rodríguez, Kristal Silva y hasta Erika Buenfil.

Te puede interesar: Así fue como Ángela Aguilar y Gussy Lau confirmaron su noviazgo.

Frente a los medios, Lyn May confesó que siempre le han sido plagiado sus bailes: “Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada”, declaró la vedette mexicana.

Desde que Anitta lanzó el tema “Envolver” ha causado furor no solo por su atuendo, sino porque ha provocado que decenas de personas intenten imitar el sensual baile de la cantante, es por ello que Lyn May aseguró que plagiaron sus movimientos e incluso mostró sus movimientos para comprobar su versión.

Tras las palabras de la vedette se espera que la cantante dé su postura al respecto, lo cual parece bastante interesante, ya que ambas figuras tienen un singular movimiento de cadera que ha encantado a propios y extraños.

En otros temas, Lyn May aseguró que asistirá al tan esperado concierto que Bad Bunny dará en el Estadio Azteca a finales de año, donde espera sacar a relucir sus mejores pases, pues aseguró que “perrear” es lo suyo.

Te podría interesar: FOTOS | Belinda lejos de México: “Hacen drama donde no lo hay, estoy feliz”.

Recientemente, Markos D1, supuesto novio de la mexicana, desmintió ante los medios de comunicación la realidad sobre su supuesta relación con la vedette, ya que tras anunciar su compromiso, la actriz confirmó su embarazo, lo que desencadenó innumerables críticas.