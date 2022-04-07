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FOTOS | Belinda lejos de México: “Hacen drama donde no lo hay, estoy feliz”.

La cantante de música pop aclaró que tanto España como México viven en su corazón y de pasó contó cómo está su corazón en estos momentos.

Por: TV Azteca

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