Macarena Achaga desmiente a Michelle Salas, ¡sabía todo sobre su personaje!

Luego de que Michelle Salas explotara contra la serie de Luis Miguel, Macarena Achaga, quien le da vida a su personaje, ¡la desmiente!

Hace unos días te contamos que Michelle Salas explotó en contra de la serie de Luis Miguel, debido a que según la modelo, nadie le pidió permiso para que su personaje saliera en la historia. ¡Pero ahora Macarena Achaga la desmiente! ¿Por qué? Te contamos los detalles...

Michelle Salas explota contra la serie de Luis Miguel.

Recordemos que a través de sus redes sociales, Michelle Salas se mostró muy molesta por cómo fue expuesta en la serie biográfica de su padre, Luis Miguel: la serie, ¡confirmó que nunca estuvo de acuerdo en que su vida privada fuera presentada en ella! Además, Michelle confirmó que su imagen ha sido usada sin su consentimiento: “Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”.

Terminó comentando que cuando fuera el momento, ella contaría la verdad sobre su vida: “Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar hasta donde estoy”. Dijo Michelle.

Macarena Achaga, quien interpreta a la hija de Luis Miguel en la serie, desmiente a Michelle Salas.

En exclusiva para Ventaneando, Macarena Achaga, la chica que le dio vida al papel de Michelle Salas en la serier biográfica de Luis Miguel, ¡desmintió a Salas! Confirmó que Michelle estaba completamente enterada de cómo iba a ser presentada en dicha producción, ¡e incluso que estuvieron en contacto ambas platicando al respecto! ¡Que siempre estuvo de acuerdo, consciente y de acuerdo con todo lo que se mostraría en la serie!

“En mi proceso de creación del personaje hablé con Michelle, pero esta creación del personaje es mía y de los directores... Tuve una visión muy clara de cómo tenía que ser Michelle, la de la ficción, y para mí es una mujer que va a aprender apenas a ser fuerte, a ser un pilar, que va a ser independiente”... Dijo Maca.

Michelle aún no ha dado una respuesta a estas declaraciones, pero estaremos pendientes de todo lo que suceda con este tema.

