FOTOS: Maite Perroni dice que Andrés Tovar es su alma gemela.

Maite Perroni y Andés Tovar parece que dejaron atrás la polémica manera en que se dio a conocer su relación sentimental y decidieron gritar a los cuatro vientos su amor, luego de desmentir que están esperando un hijo.

Pese a que el escándalo ha rodeado a la pareja, Perroni y Tovar han decidido hacer caso omiso a lo que se dice de ellos y centrarse únicamente en el amor que se tienen.

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La actriz de “El Juego de las Llaves” subió una serie de fotografías con Andrés Tovar en las que se les ve muy contentos y enamorados, sin embargo, lo que causó más polémica fue el controvertido mensaje que puso la actriz.

“Las almas gemelas no son solo amantes, hay una eternidad en estos ojos. Eres mi sentimiento favorito”, indicó la exRBD.

Cabe resaltar que en meses anteriores una revista de circulación nacional aseguró que Maite Perroni fue la tercera en discordia en el matrimonio de Tovar con la actriz Claudia Martín.

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Tras un largo silencio, en octubre la cantante decidió romper el silencio y dar su propia versión de cómo surgió el romance con el productor.

En la publicación que también fue compartida por Tovar aseguraron que han sido víctimas de acoso y manipulación por esta situación: “Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (…), Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos”.

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Por su parte, Andrés Tovar, quien habló en exclusiva con una revista junto a su novia indicó: “En la vida, lo más importante es luchar por tu felicidad. Cuando tú sabes cuál es la verdad, tienes la fuerza y el valor para mostrarte tal cual eres. Así lo hemos hecho, porque no tenemos nada que esconder, y al final, esto nos ha unido más”.

