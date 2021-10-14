FOTOS | ¡Maluma estuvo a punto de perder la vida en un accidente aéreo!

Sin duda uno de los cantantes de música urbana más famosos, reconocidos y exitosos de los últimos tiempos, es Maluma. Y es que seguro te sabes más de 5 canciones de él. Su carisma, música y hay que decirlo, ¡que está guapísimo! Le ha abierto las puertas en muchos países. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¡pues estuvo a punto de morir hace unos días! ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos, checa todas sus fotos AQUÍ.

Maluma estuvo a punto de morir en un accidente aéreo

Fue en uno de sus conciertos en Estados Unidos, que Maluma a la mitad del show decidió sincerarse con sus fans, ¡y confesar que casi perdía la vida recientemente! El cantante explicó que antes de que tomara un vuelo en un avión privado, salió otro en el que lamentablemente murieron los pasajeros al tener un accidente, ¡y pudo haber sido él quien se subiera a ese avión! “Antes de venir a Orlando hubo un accidente de avión antes que el mío, en el cual lastimosamente, todos los pasajeros se murieron y quiero dedicarle este momento a esas personas que iban en ese avión porque quizás, de pronto, me salvaron la vida” dijo Maluma.

“Espero no sea demasiado tarde para decirles cuánto los quiero y que ustedes tomen ese consejo, si tienen a esa persona que tanto aman díganle en este momento cuando la quieren, abrácenla porque quizá mañana sea demasiado tarde”. Le recomendó a sus fans, pues la vida es un suspiro y ahora más que nunca valora todo lo que tiene y a los que tiene.

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Para terminar su mensaje, Maluma agradeció a Dios por estar vivo y no haber subido al avión que tuvo el accidente. “Hoy estoy aquí frente a ustedes gracias a Dios, yo no sé si ustedes creen en Dios, en coincidencias o en el universo, pero definitivamente hoy estoy aquí con ustedes gracias al de arriba”.

Lamentamos el fallecimiento de las personas que sí subieron a ese avión...

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