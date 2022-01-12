FOTOS | Doña Rosa denuncia que ha sido insultada en redes sociales.

Doña Rosa Saavedra, matriarca de la dinastía Rivera ha sido blanco de diversos insultos por parte de fanáticos quienes apoyan a sus nietos, hijos de Jenni Rivera, en la polémica que se desató tras los supuestos robos que sufrieron las empresas de la ‘Diva de la Banda’ a manos de sus hermanos, Rosie y Juan Rivera.

Ante los agravios, la madre de la ‘Gran Señora’ utilizó su perfil de Facebook (en el cual comparte videos de cocina) para solicitar que paren los ataque en su contra, además, arremetió en contra de los herederos de Jenni, a quienes acusó de no ser cercanos con su hija y mencionó que Chiquis Rivera tenía una mala relación con su madre.

Doña Rosa no es la única que está en boca de todos, sino el resto de su familia, gracias a las múltiples declaraciones que cada uno ha hecho desde su trinchera, lo que les ha valido ser renombrados como la familia más escandalosa del medio del entretenimiento.

