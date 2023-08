Mamá de Yahritza y Su Esencia defiende de las críticas a la agrupación con polémico mensaje

La carrera musical de Yahritza y Su Esencia recién comenzaba a despegar; sin embargo, se ha visto empañada en los últimos días debido a los comentarios despectivos que sus integrantes hicieron sobre México y su comida, lo que generó el descontento de los mexicanos quienes de inmediato pidieron cancelar a la agrupación de regional mexicano.

¿Qué dijeron los integrantes de Yahritza y Su Esencia?

Yahritza Martínez, vocalista de la agrupación, dijo que le gustaba la CDMX, pero no el molesto ruido de ésta, mientras que Armando (Guitarrista) expresó su preferencia por la comida de Washington, asegurando que el sazón y el picor de allá es mejor. Mientras que Jairo (bajista) mencionó que él es más delicado para comer, debido a que solo come pollo y nada de picante.

Estos comentarios causaron un gran revuelo entre sus fans mexicanos, quienes consideraron que eran despectivos hacia México, su cultura y su gastronomía, motivo por el cual pidieron la cancelación de la agrupación que aunque pidió una disculpa pública, de poco y nada le sirvió.

¿Yahritza y Su Esencia perdió seguidores?

La agrupación de regional mexicano se echó encima a un país entero con sus polémicas declaraciones, pues de inmediato comenzaron a cancelarla en redes sociales y sus seguidores se fueron a la baja en cuestión de horas, incluso llamaron a sabotear sus presentaciones en México.

Cabe mencionar que Babo, de Cartel de Santa, también se le fue a la yugular a Yahritza y Su Esencia, asegurando que “si no les gusta, lléguenle a la v…. vea, qué andan haciendo aquí hombre”.

¿Su madre salió en su defensa?

A raíz de esto comenzó a circular un video en TikTok en donde una mujer sale en su defensa, aparentemente la madre de la vocalista, quien no se guardó nada y explotó al decir: “Yo sí se los doy, me vale ve…, a hue… pero por qué se están bajando los números pa’ qué se bajan… se me fueron 2 mil… ¿dónde están todos? No se me vayan… pueden ir a chin… a su madre, vayan a hablar de la gallera, no metan a Yahritza, métanme a mí a chin… a su madre”.

¿Cómo reaccionaron las redes? Los comentarios de la mujer causaron nuevamente escándalo, pues las redes sociales no se quedaron calladas y aseguraron que esto solo perjudicaba más la imagen de Yahritza, vocalista de la agrupación.

“Bellísima señora con clase, toda una dama”, “Pues la mamá no le ayudó en nada, los está perjudicando”, “Los hijos son el fiel reflejo de los padres”, entre otros comentarios.