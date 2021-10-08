¿Por qué Manuel José no es hijo del fallecido José José? Mánager lo revela.

Cuauhtémoc Sánchez, exmánager de José José, rompió el silencio en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría para refrendar que Manuel José no es hijo de El Príncipe de la Canción.

Yo me enteré por un programa de televisión del muchacho este, después hablé con Pepe y le dije: ‘¿Cómo que este muchacho dice que es tu hijo?’. José José me dijo: ‘Compadre, yo no me acuerdo’

Según Cuauhtémoc, el cantante colombiano reveló datos de su nacimiento que no tienen pies ni cabeza.

“Las fechas que Manuel José dice de su concepción y de su nacimiento, no concuerdan con el calendario que nosotros teníamos. En ese tiempo yo era su mánager, entonces nunca fuimos a Colombia en esos años porque José José estaba en pleno divorcio y separación de la señora Anel”, confesó a este programa.

Por si fuera poco, el amigo de José José asegura que el polémico Manuel José es un "fraude" para México.

“Ahora que sale su hijo tampoco quiere pagar. Es un fraude para todos los mexicanos”, concluyó en exclusiva para Venga la Alegría.

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Manuel José también ha sido desmentido por el propio José Joel

En julio de este mismo año, José Joel rompió el silencio para los micrófonos de Venga la Alegría y otros medios de comunicación.

El hijo de José José confesó que Manuel José necesita ayuda psiquiátrica por las mentiras que ha revelado a la prensa.

“El narcisismo del gordo ya está impresionante. Vive en una falsa realidad, ya es psiquiátrica la situación de este muchacho; ya es de psicólogo. Todo esto le está reventando en la cara, pues viene en razón directa de todo lo malo que ha venido haciendo, de todo lo malo que ha venido haciendo a la familia Sosa Noreña”, expresó el hijo biológico del Príncipe de la Canción sobre las mentiras del imitador colombiano.

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