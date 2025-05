Margarita Portillo asegura que Andrés García ya la visitó tras su muerte

Todo lo que se hablaba del actor nacido en República Dominicana era polémico. Desde su forma de pensar, de ser y vivir lo tenían como uno de los personajes más folclóricos de la farándula mexicana. Y cuando se hizo mayor, aunado a las complicaciones médicas, se indica que todavía era más complicado estar con él. Ante eso, a dos años de su partida, Margarita Portillo habló de lo que ha sido la vida sin su querido Andrés García.

Tal era su forma tan particular de desarrollarse en el medio y en sus relaciones personales, que todos los que están alrededor tienen uno o varios problemas entre sí. Sus hijos, la propia Margarita o amigos cercanos como Roberto Palazuelos tienen asuntos por resolver entre sí. Así como Andrés vivía, su entorno fue influenciado hacia dicho lado.

Margarita Portillo habló de la ausencia de Andrés García

Aunque es sabido que la relación de Margarita Portillo (cuarto matrimonio de Andrés García) y el propio primer actor no era tan buena, también se confirma que Andrés no tenía buena relación con nadie. Por ello, muchas personas defienden a su última esposa ante lo terrible que era soportar al actor en sus días más serios en su vejez y enfermedad.

En ese sentido, después de que el 4 de abril pasado se cumplieran dos años de la muerte del actor, Margarita Portillo fue entrevistada y dijo que se encuentra mejor. Y es que además, Andrés García ya la visitó. Su esposa indicó que en su cuarto le tocaron las persianas de manera muy clara. Aunque en un principio creyó que era el viento o un pajarito, se percató que una situación así solo era su esposo haciéndose presente.

¿Margarita Portillo no quiere abrir el testamento de Andrés García?

La relación entre los hijos, Margarita y amigos íntimos de Andrés no es la ideal. Ante esto, Roberto Palazuelos indicó hace unas semanas que la esposa de García es la que no quiere abrir el testamento, que incluso se esconde de él. Por ello, todo se resolvería con la intervención de los abogados. Ante esta situación, Portillo no ha declarado nada ante los medios.

