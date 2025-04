Roberto Palazuelos ataca a Margarita Portillo, ¿el último amor de Andrés García está huyendo?

A un año de que Andrés García falleciera, los problemas surgen de manera casi natural en un contexto de familia donde los problemas realmente eran mayúsculos. Los hijos y la última esposa del actor no se llevaban bien y era totalmente evidente cuando Andrés se enfermó de manera más puntual. Por eso, Roberto Palazuelos volvió a las andadas y habló de su relación con Margarita Portillo.

El famoso ‘Diamante Negro’ es uno de los rostros más polémicos dentro del medio mexicano. Su forma de encarar la fama lo hace de una personalidad bastante única. Siempre es frontal, no le da vuelta a las polémicas y cuando puede atacar a quien no le agrada, lo hace sin temor a las represalias de la parte ofendida o de los medios de comunicación.

Roberto Palazuelos ataca directamente a Margarita Portillo

Con todo el éxito posible encima y sin ningún tipo de filtro, Palazuelos volvió a la carga en sus comentarios contra Margarita Portillo. Como se indicó en la primera parte del artículo, es conocido que la familia de Andrés García y la persona que lo cuidó en sus últimos días no tenían buena relación.

Aunque los diversos reportes dictan que los hijos no eran los más cercanos a Andrés García, en repetidas ocasiones declararon que Margarita no les informaba nada de los tratamientos de su padre. Incluso, se indica que la última pareja de Andrés llenaba de ideas negativas la cabeza de un actor que no era del todo capaz de entablar una buena relación con su familia por un temperamento muy explosivo.

Ante los cuestionamientos de la prensa respecto al testamento y la parte que le tocó a Palazuelos, el bronceado perfecto de México declaró que Margarita Portillo se esconde de él. La señora no da la cara y Palazuelos simplemente dejará que los abogados concreten el trámite del testamento del famoso actor.

