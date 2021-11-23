María Rojo sustituirá a Carmen Salinas en la telenovela que trabajaba.
La actriz será la encargada de hacer el papel que desempeñaba la querida productora.
La actriz María Rojo confirmó que será ella quien supla a Carmen Salinas en la telenovela en la que participara hasta antes de sufrir un derrame cerebral.
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Yo lo que sé es que la señora hizo bastante, que tiene bastante adelantado; entonces no creo que haya mucha prisa, no sé la verdad
Los grandes recuerdos de la actriz
Reveló que fue a través de un conocido que pudo externar sus saludos a la familia de Carmen Salinas, con quien hace más de 12 años que no tenía comunicación directa.
Mira, por medio de un amigo he mandado saludos, pero yo a Carmen saben desde cuando no la veía, desde la muerte del Chato. Por las carreras; la mía se fue por el cine y ella estuvo haciendo muchísimo trabajo en teatro y en televisión... luego yo hice 5 años ‘Made in México’ y me acompañó.... estuve varias veces en su casa, conocí a Pedro, estuve cerca de ella, me tocó la muerte de Pedrito
La actriz, quien acudió este fin de semana a ver la puesta en escena 'Blue room', no dudó en presentar a su guapo nieto de nombre Jerónimo, quien seguirá los pasos de su famosa abuela.
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Sí, me encanta porque puedo ir con ella a eventos así y puedo conocer a gente increíble