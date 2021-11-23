María Rojo sustituirá a Carmen Salinas en la telenovela que trabajaba.

La actriz María Rojo confirmó que será ella quien supla a Carmen Salinas en la telenovela en la que participara hasta antes de sufrir un derrame cerebral.

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Yo lo que sé es que la señora hizo bastante, que tiene bastante adelantado; entonces no creo que haya mucha prisa, no sé la verdad

Los grandes recuerdos de la actriz

Reveló que fue a través de un conocido que pudo externar sus saludos a la familia de Carmen Salinas, con quien hace más de 12 años que no tenía comunicación directa.

Mira, por medio de un amigo he mandado saludos, pero yo a Carmen saben desde cuando no la veía, desde la muerte del Chato. Por las carreras; la mía se fue por el cine y ella estuvo haciendo muchísimo trabajo en teatro y en televisión... luego yo hice 5 años ‘Made in México’ y me acompañó.... estuve varias veces en su casa, conocí a Pedro, estuve cerca de ella, me tocó la muerte de Pedrito

La actriz, quien acudió este fin de semana a ver la puesta en escena 'Blue room', no dudó en presentar a su guapo nieto de nombre Jerónimo, quien seguirá los pasos de su famosa abuela.

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