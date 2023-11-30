Sylvia Pasquel superó su trance de salud y los daños en su casa de Acapulco

Rocío Banquells, comparte detalles del estado de salud de su hermana Sylvia Pasquel, luego de que esta sufriera una caída en Turquía, a unos días de acudir a la boda de su nieta Michelle Salas, además del embate del huracán Otis en su casa de Acapulco.

Se fue diciendo ‘me voy a mi paraíso, llegue a mi país, a mi paraíso, Acapulco’ y desgraciadamente le pasó. Sylvita, está muy bien, gracias a Dios, salió adelante, que fortaleza de mujer en todos aspectos, es una guerrera y pues, gracias a Dios yo no sé si segunda o tercera oportunidad de vida, que le da Dios, lo va aprovechar al máximo

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Entonces, ‘aprovecho, voy, festejo mi cumpleaños’ y pasó lo que nos pasa a cualquiera, no por ser artistas no te pasa. Venía caminando, vio una tienda y con unos tubos que estaban ahí tirados se cayó, a Dios gracias, metió su mano derecha y sí, fue la que se fracturó su mano, le dolió y le siguió doliendo, el no haber estado en una fecha tan importante con un ser que ella ama e idolatra, que es su nieta Michelle

Rocío Banquells revela cómo fue el accidente que sufrió Sylvia Pasquel

¿Qué opina sobre la relación de Michelle Salas con Luis Miguel?

A propósito de Michelle Salas, qué opina Rocío sobre la reciente cercanía que tiene con su padre Luis Miguel, quien incluso estuvo presente en su boda.

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