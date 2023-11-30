Sylvia Pasquel superó su trance de salud y los daños en su casa de Acapulco
Sylvia Pasquel pasó por momentos muy complicados de salud en los últimos meses, luego de su caída en Turquía, aunque ya se encuentra recuperada.
Rocío Banquells, comparte detalles del estado de salud de su hermana Sylvia Pasquel, luego de que esta sufriera una caída en Turquía, a unos días de acudir a la boda de su nieta Michelle Salas, además del embate del huracán Otis en su casa de Acapulco.
Se fue diciendo ‘me voy a mi paraíso, llegue a mi país, a mi paraíso, Acapulco’ y desgraciadamente le pasó. Sylvita, está muy bien, gracias a Dios, salió adelante, que fortaleza de mujer en todos aspectos, es una guerrera y pues, gracias a Dios yo no sé si segunda o tercera oportunidad de vida, que le da Dios, lo va aprovechar al máximo
Te puede interesar: Alicia Villarreal recuerda su boda con Arturo Carmona
Entonces, ‘aprovecho, voy, festejo mi cumpleaños’ y pasó lo que nos pasa a cualquiera, no por ser artistas no te pasa. Venía caminando, vio una tienda y con unos tubos que estaban ahí tirados se cayó, a Dios gracias, metió su mano derecha y sí, fue la que se fracturó su mano, le dolió y le siguió doliendo, el no haber estado en una fecha tan importante con un ser que ella ama e idolatra, que es su nieta Michelle
Rocío Banquells revela cómo fue el accidente que sufrió Sylvia Pasquel
¿Qué opina sobre la relación de Michelle Salas con Luis Miguel?
A propósito de Michelle Salas, qué opina Rocío sobre la reciente cercanía que tiene con su padre Luis Miguel, quien incluso estuvo presente en su boda.
También te puede interesar: Familia de Octavio Ocaña revela que pronto iniciará el juicio oral por la muerte del actor
Ojalá y así sea con sus hijos, varones que tiene, hermosísimos, Michelle es feliz, porque estuvo con ella en un momento importante, es lo que ella quería y, pues que padre y ojalá él se reencuentre con sus otros hijos