Ella es Martha Cristiana, la nueva directora de Miss Universo México que sustituye a Cynthia de la Vega

Después de toda la controversia que se ha dado en torno a Miss Universo México los últimos días, por fin se dio a conocer a la nueva directora del proyecto y es la modelo Martha Cristiana. Cabe resaltar, que la salida de Lupita Jones como directora sorprendió a muchos y posteriormente se anunció que Cynthia de la Vega tomaría su lugar, pero fue hace apenas unos días que Cinthya lanzó un comunicado donde anunció que dejaba el cargo como directora de Miss Universo México, ya que vio algunos cambios que iban en contra de sus principios, por lo que muchos se preguntaron quién sería la mujer que quedaría al mando.

Quién es Martha Cristiana, la nueva directora de Miss Universo México

Hace unas horas se dio a conocer que Cynthia de la Vega dejaba el cargo como directora de Miss Universo México, aunque ella ya lo había dicho en un comunicado hace días, al mismo tiempo el proyecto anunció que Martha Cristiana Merino Ponce de León será la nueva directora. Martha Cristiana es una reconocida actriz y modelo, inició su carrera a los 24 años en el mundo de las novelas en TV Azteca y uno de los proyectos que la llevó a la fama fue “Cuando seas mía”. Martha comenzó con su carrera como modelo participando en Miss Puebla, Señorita México y Miss Dorian Grey, por lo que fue reconocida como una de las modelos más reconocidas en los años noventa. En el año 2010 Cristiana decidió incursionar como empresaria, ya que diseñó su propia colección de joyería y además debutó en el mundo del cine, lo cual le dio fama internacional. Actualmente, Martha Cristiana se encuentra recaudando fondos para realizar su ópera prima “La Alacrana” y también está escribiendo un guion para un documental de nombre “A Kidnap: The Other Side of the Coin":

En qué películas y novelas sale Martha Cristiana

Cuando seas mía

Enamórate

Educando a Nina

Mirada de mujer, el regreso

Los Sánchez

Vidas Robadas

Amor sin condiciones

Sueños de juventud

Ámsterdam (película)

Miedo (película)

El segundo aire (película)

Todo el poder (película)

