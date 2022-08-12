ALAN
CONDUCTOR DIGITAL
Tiene 12 años y es originario del Estado de México.
De personalidad alegre e inquieta, le encanta rapear y disfruta de los deportes extremos.
Aprendió a cocinar a los diez años a través de videos. Le gusta preparar y probar platillos “chidos”, como dice él. Su especialidad es el arroz.
Sabe trabajar en equipo, aunque prefiere trabajar solo. Se considera un líder nato y le agrada dar órdenes.
Para él la cocina significa cultura, porque a través de la comida se conocen los países.
Junto a Sarita y Diego te mostrará todo lo que pasa detrás de cámaras de MasterChef Celebrity 2022.