Tiene 12 años y es originario del Estado de México.

De personalidad alegre e inquieta, le encanta rapear y disfruta de los deportes extremos.

Aprendió a cocinar a los diez años a través de videos. Le gusta preparar y probar platillos “chidos”, como dice él. Su especialidad es el arroz.

Sabe trabajar en equipo, aunque prefiere trabajar solo. Se considera un líder nato y le agrada dar órdenes.

Para él la cocina significa cultura, porque a través de la comida se conocen los países.

Junto a Sarita y Diego te mostrará todo lo que pasa detrás de cámaras de MasterChef Celebrity 2022.