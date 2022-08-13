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ARTURO LÓPEZ GAVITO

PARTICIPANTE DE MASTERCHEF CELEBRITY

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Productor musical, Mercadólogo, Manager y Crítico de TV.

Es conocido como "El Juez de Hierro" por sus críticas en "La Academia".

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