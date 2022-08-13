Ernesto Alonso Vargas Contreras, conocido como Ernesto D'Alessio, es un cantante, actor y ex diputado.

Alcanza la fama en la década del 90, al participar en exitosas telenovelas. Ha lanzado numerosos álbumes musicales y sencillos que lo llevaron a colocarse en las listas de popularidad.

Ha formado parte del elenco de importantes producciones de teatro musical, entre las que destacan: "La Dama de negro", "El Hombre de la Mancha" y dos versiones de "Los Miserables".