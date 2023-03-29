MasterChef Celebrity 2023: ¿Cuándo inicia la nueva temporada?

MasterChef Celebrity 2023 inició sus grabaciones con un elenco poderoso, diverso y con mucha personalidad que viene a conquistar la cocina más famosa de todo México. El director general de contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega, y el director y productor ejecutivo de realities de esta empresa, David Limón, adelantan que será una temporada completamente innovadora.

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Es el foro más grande que hemos tenido, está enorme y sobre todo que tenemos muchas adaptaciones nuevas como el mercado más grande techado en Latinoamérica y muchas sorpresas

Ahora nos toca seguirle subiendo, hacerlo cada vez mejor y retos, son retos de campo, son nuestros chefs, nuestra conductora, los platillos

¿Quién es la nueva conductora de MasterChef Celebrity 2023?

Claudia Lizaldi, está lista con el reto de ser la nueva presentadora de la cocina más famosa de México.

Estoy muy agradecida con este regalo y con esta oportunidad… yo entiendo que la gente va a extrañar a otros. Por supuesto, Tatiana, Anette, Rebeca que han hecho un trabajo espectacular como conductoras, dejan la vara súper alta

Regresa el Chef Adrián Herrera, pero estará acompañado de dos nuevos integrantes de la cocina Zahie Téllez y Poncho Cadena.

Los dos chefs son amigos míos desde hace muchos años, sí, no es como que no sé quiénes son. Entonces, la gran ventaja de eso es que nos conocemos bien

¿Cuándo inicia la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity va a comenzar el próximo domingo 14 de mayo y la podrás disfrutar por la señal de Azteca UNO. Los famosos van a demostrar su gran talento en la cocina más famosa de México.

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¿Quiénes son los famosos que van a estar en MasterChef Celebrity 2023?

Sin duda, la nueva temporada va a contar un casting muy divertido y polémico, pues todos han dejado en claro que vienen a ganar MasterChef Celebrity, entre las grandes estrellas se encuentran: Lis Vega, Jimena Longoria, El Padre José de Jesús Aguilar, Ivonne Montero, Emir Pabón, Irma Miranda, Cositas, El Cibernético, Gabriela Goldsmith, Francisco Palencia, Romi Marcos, Mónica Dionne, Manu NNa, Poncho de Nigris, Alejandro Lukini, Fabiola Campomanes, Eduardo Capetillo Gaytán, Pedro Prieto, Ana Patricia Rojo y Jorge ‘El Travieso’ Arce.

