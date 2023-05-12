MasterChef Celebrity: ¿Quién es Romina Marcos?

Faltan dos días para que inicie la tercera temporada de MasterChef Celebrity, donde diversos famosos mostrarán una faceta que no conocíamos, entre ellos Romina Marcos, hija de la actriz cubana Niurka Marcos.

¿Quién es Romina Marcos?

Romina Marcos nació el 24 de junio de 1995 en Mérida, Yucatán. Actualmente tiene 27 años. Es hija de la vedette y actriz Niurka Marcos y del empresario Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero, y media hermana de Emilio Osorio, de 20 años de edad.

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Influenciada por su madre, Romina Marcos se interesó en el mundo del espectáculo a muy temprana edad, por lo que estudió actuación y canto.

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Además, se ha dedicado difundir el amor propio, con grandes mensajes, publicaciones y más contenido en redes sociales.

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¿Cuál ha sido la trayectoria de Romina Marcos?

En 2018 apareció en un episodio de un programa televisivo. En 2021 formó parte de un melodrama y decidió probar suerte en los realities shows, pero próximamente la veremos mostrar su talento culinario en la cocina más famosa de México.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Para poder ver el talento de los famosos dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, solo tendrás que poner la señal de Azteca UNO el domingo 14 de mayo en punto de las 20 horas, además podrás seguir todas las emociones a través de la App TV Azteca EN VIVO.