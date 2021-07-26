Aristeo Cázares

Aristeo Cázarez es originario de Veracruz, Veracruz.

Nació el 11 de agosto de 1995.

Aristeo es el campeón de Exatlón segunda temporada.

Es atleta de parkour, por el que suspiran las niñas mexicanas.

Además tiene otra pasión: la cocina; asegura que él es de los jóvenes dispuestos a ponerse el mandil y a hacerle honor a la cocina mexicana.

Aristeo se despidió de MasterChef Celebrity muy agradecido y con las felicitaciones de los chefs por su esfuerzo y dedicación en la cocina más famosa de México.