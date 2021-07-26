Diego | Host Digital

Diego Fernández es originario de Querétaro.

Nació el 7 de febrero de 2004.

Es ganador de la segunda temporada de MasterChef Junior 2017.

Se encargará del contenido digital y exclusivo de la temporada MasterChef Celebrity.

La cocina es su pasión así que se dedicó una semana completa a practicar con un chef amigo suyo.

Confesó que le encanta probar todos los sabores y experimentar en sus recetas.

Después de cinco años de haber adquirido la victoria en la cocina más famosa de México, regresarán a brindar sus consejos y regalarnos material exclusivo de MasterChef Celebrity.