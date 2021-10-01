FOTOS | Las celebridades de MasterChef prepararon la cena del Capitán.

En el mar la vida es más sabrosa y los cocineros de MasterChef Celebrity lo saben, en el séptimo programa de la temporada tuvieron la tarea de cocinar con delicias marinas para deleitar a los jueces y subir al balcón.

El nivel de exigencia crece en MasterChef Celebrity.

Una caja misteriosa tipo “matrioska” esperaba en las estaciones de las celebridades, su contenido se fue descubriendo cada 15 minutos y con los ingredientes que fueron apareciendo, se preparó una cena muy especial para el capitán de un elegante crucero.

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En esta ocasión no podía faltar el Chef Fernando Stovell, quien estuvo muy atento a cada detalle en la preparación de los platillos. Para sorpresa de los cocineros, los Chefs llamaron a la mesa de juicio a los participantes con las peores preparaciones. Stephanie Salas, Tony Balardi, Bebeshita, Germán Montero, David Salomón y Paco Chacón sirvieron los camarones que habían cocinado, pero como todo puede pasar en la cocina, los Chefs anunciaron que el plato de Paco era fantástico.

Tony, David y Bebeshita no corrieron con la misma suerte, los mandiles negros con su nombre los estaban esperando y solo se podían salvar de la eliminación conquistando a los chefs con el platillo que cocinarían en equipo.

El Chef Franco Noriega llegó a ponerle pasión a la cocina de MasterChef Celebrity.

Se encendieron los fogones y subió la temperatura, pues el Chef Franco Noriega tenía un candente reto para los equipos liderados por Bebeshita, Tony Balardi y David Salomón. Los cocineros tuvieron que preparar una fuente afrodisíaca con mariscos para tener la oportunidad de subir al balcón.

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Después de que los Chefs degustaron las fuentes con los frutos del mar, llegó el momento de despedir al invitado de lujo y de anunciar al equipo ganador del reto. La Bebeshita, Laura Zapata, Stephanie y Laura Flores se quedaron con la boca abierta al descubrir que su plato fue el mejor. El equipo amarillo capitaneado por Tony Balardi también logró subir al balcón, mientras que el rojo no tuvo más que esperar el reto de eliminación.

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