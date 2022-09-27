MasterChef Celebrity: Gavito señala amiguismo y nepotismo; Mau Mancera responde.

MasterChef Celebrity no deja de sorprender a los participantes, quienes el pasado domingo se enfrentaron a un reto de campo que dividió las opiniones.

Los comensales fueron algunos conductores de Venga la Alegría y algunos miembros de la producción de La Academia, quienes se deleitaron con los platillos de los concursantes.

El equipo azul presentó una fusión de comida mexicana y española, el equipo amarillo optó por presentar conejo sobre una cama de lentejas y el equipo rojo deleitó con un filete.

Los comensales de Venga la Alegría votaron por el equipo rojo, donde estaba Mau Mancera. Lo anterior hizo reaccionar contundentemente a Gavito, quien dio a conocer la supuesta preferencia a los participantes escarlatas.

"El amiguismo, el nepotismo y los paladares ignorantes, suelen subirse a un mismo tren que acaba por llegar a la estación de la estupidez", dijo Arturo López Gavito a las cámaras de nuestro reality show.

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Mau Mancera responde a las palabras de Gavito

Luego de las polémicas pabras de Gavito, Mau Mancera respondió al crítico musical con un contundente mensaje en sus historias de Instagram.

"Ha de ser difícil ser concursante si siempre has sido juez. Lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro", escribió el exintegrante de Venga la Alegría.

Mau Mancera se defendió de las acusaciones de "amiguismo" y "nepotismo", asegurando que su competencia fue limpia: "En los comensales había dos ganadores de MasterChef de otras temporadas. El amiguismo estuvo presente, nepotismo ni siquiera es un término que aplica".

Usuarios de las redes sociales también dieron sus respectivas opiniones, pues hubo quienes apoyaron a Arturo López Gavito o Mauricio Mancera.

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