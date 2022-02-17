El Chef JoséRa Castillo, uno de nuestros jueces en MasterChef, estudió en Ambrosía, en la École de Gastronomie Francaise Ritz Escoffier de París y en la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar en Barcelona.

Ha sido chef instructor en diversas universidades de México.

Trabajó durante ocho años en España y fue el primer mexicano ganador de asistir a un campamento culinario europeo.

Es reconocido internacionalmente por el exquisito arte de la chocolatería.

Sus creaciones son resultado de la imaginación y el descubrimiento científico; su principal creación es la chocolatería y bombonería Que bo!, donde elabora bombones y trufas de manera artesanal utilizando producto 100% mexicano.

Ha estado de juez invitado en diferentes temporadas de Masterchef, en 2019 formó parte de los jueces principales y nuevamente nos acompañará en MasterChef Celebrity 2022.