CHEF JOSÉRA CASTILLO
Juez de MasterChef Celebrity 2022
El Chef JoséRa Castillo, uno de nuestros jueces en MasterChef, estudió en Ambrosía, en la École de Gastronomie Francaise Ritz Escoffier de París y en la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar en Barcelona.
Ha sido chef instructor en diversas universidades de México.
Trabajó durante ocho años en España y fue el primer mexicano ganador de asistir a un campamento culinario europeo.
Es reconocido internacionalmente por el exquisito arte de la chocolatería.
Sus creaciones son resultado de la imaginación y el descubrimiento científico; su principal creación es la chocolatería y bombonería Que bo!, donde elabora bombones y trufas de manera artesanal utilizando producto 100% mexicano.
Ha estado de juez invitado en diferentes temporadas de Masterchef, en 2019 formó parte de los jueces principales y nuevamente nos acompañará en MasterChef Celebrity 2022.