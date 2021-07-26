Laura Zapata

Laura Guadalupe Zapata Miranda es una actriz mexicana.

Nació el 31 de julio de 1956 en la Ciudad de México.

Es una primera actriz y conductora que ha actuado en numerosas telenovelas, villana por excelencia en los melodramas mexicano.

Pertenece a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano.

Polémica y audaz, ella se mantiene en la escena mediática y llega para sacar la casta mexicana a través de la cocina.

Viene decidida a deleitar a nuestros jueces de la cocina más famosa del mundo para llegar a la gran final de MasterChef Celebrity.