Rebecca De Alba | Conductora

Su nombre es sinónimo de glamour, estilo y belleza.

Es originaria de Zacatecas y nació el 26 de octubre.

Su deslumbrante personalidad la ha colocado como ícono de la moda en Hispanoamérica y su elegancia y estilo como una reconocida presentadora de la televisión en español.

Rebecca De Alba es amante de la naturaleza, filántropa comprometida, sibarita de corazón y de un paladar exquisito.

La anfitriona de la cocina más famosa de México, quien, acompañada de un elenco multiestelar, sazonará las noches de Azteca UNO.