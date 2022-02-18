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MasterChef Junior

MasterChef Junior America

Escrito por: Redacción Azteca UNO

11 años

Zacatecas

Su amor por la cocina es tan grande como el amor por su familia.

Es una niña que está siempre en contacto con sus emociones y las expresa muy bien en la cocina.

Cuando trabaja en equipo detesta que le digan cómo se hacen las cosas cuando ella ya sabe como hacerlas.

Ella empezó a cocinar desde los siete años y su papá fue quien le enseñó.

Para ella, ganar Master Chef Junior representa una oportunidad de acabar con sus problemas económicos.

Sabe que la cocina requiere de mucho trabajo y esfuerzo, pero eso no quita que sea entretenida y divertida.

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