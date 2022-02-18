11 años

Zacatecas

Su amor por la cocina es tan grande como el amor por su familia.

Es una niña que está siempre en contacto con sus emociones y las expresa muy bien en la cocina.

Cuando trabaja en equipo detesta que le digan cómo se hacen las cosas cuando ella ya sabe como hacerlas.

Ella empezó a cocinar desde los siete años y su papá fue quien le enseñó.

Para ella, ganar Master Chef Junior representa una oportunidad de acabar con sus problemas económicos.

Sabe que la cocina requiere de mucho trabajo y esfuerzo, pero eso no quita que sea entretenida y divertida.

