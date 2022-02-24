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Ángel

MasterChef Junior

MasterChef Junior Angel

Escrito por: Redacción Azteca UNO

10 años

Estado de México

El niño que tiene ángel cuando cocina.

Es introvertido, pero no callado. Su círculo de amigos es pequeño, pero son muy cercanos.

Su mayor inspiración en la vida es su papá, pues es quien lo ha criado desde pequeño con ayuda de su abuela.

Se fue adentrando a la cocina poco a poco, primero por necesidad, pero después se fue convirtiendo en una pasión y ahora tiene una cuenta de TikTok donde comparte recetas de cocina.

Sabe cocinar de todo un poco, y no le gusta lo extravagante.

Abandonó la cocina de MasterChef Junior en el segundo programa de la competencia, el día 4 de marzo de 2022.

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