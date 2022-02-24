10 años

Ciudad de México

Su espontaneidad y sonrisa contagia a cualquiera.

Es una niña muy segura, sabe lo que quiere y no tiene miedo en soñar a lo grande, en un futuro quiere tener su propio restaurante.

Le gusta el rock&roll y disfruta mucho leer, dibujar y practicar Karate.

Le encanta aprender cosas nuevas, por lo que sabe lenguaje de señas.

Desde los cuatro años aprendió a cocinar gracias a su papá que le inculcó el amor por la cocina.

Ella y la cocina son una misma, sin la cocina Leah no sería Leah.