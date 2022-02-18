11 años

Ciudad de México

La pequeña influencer lista para aumentar seguidores.

Es una niña extremadamente sociable, que expresa toda su creatividad y energía dentro y fuera de la cocina.

Pinta y crea contenido. En el mundo digital es conocida como Sara Rose, y cuenta con más de 13 mil seguidores.

Tanta confianza en sus habilidades a veces es contraproducente, ya que no le gusta trabajar en equipo y detesta que le digan qué hacer. Si es necesario trabajar en grupo lo hace un poco a regañadientes.

Siempre busca divertirse en todo lo que hace, y la cocina es su lugar donde siempre va a ser feliz.