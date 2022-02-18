Sofi
MasterChef Junior
11 años
Chihuahua
Hará que cada platillo te haga volar.
Es dedicada en la cocina y en otras actividades como en la danza aérea, que la empezó a practicar hace dos años.
Su amor por la cocina comenzó en el rancho de su bisabuela, ya que le ayudaba en todo. Su mamá es repostera, es por ello que tiene preferencia por los platillos dulces.
Se considera mandona y cuando no le hacen caso, se enoja, aunque trata de nunca perder su sonrisa.
Para ella la cocina es compartir y disfrutar con la familia.