3 recetas de sopas caseras y deliciosas para consentirte con el toque de MasterChef 24/7

Este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 demostró que la cocina es, antes que nada, un vehículo para transmitir emociones. Bajo la consigna "Historias de amor" impulsada por Pastas La Moderna, los participantes tuvieron la misión de crear platillos con el alma.

La misión de esta noche no se trataba solo de romance, sino del afecto entrañable por la familia, las raíces del estado natal o la pasión por un equipo de fútbol. Cada plato debía contar una vivencia capaz de conmover a los jueces. Inspirados en esa emotiva jornada, te compartimos tres recetas de sopas caseras para apapachar el corazón en casa.

Sopa de codito.

Recetas de sopas caseras al estilo MasterChef 24/7

Sopa minestrone reconfortante (al estilo de Luis)

Inspirada en el plato con el que Luis rinde homenaje a él mismo, ya que reconoció que durante mucho tiempo no le gustaron las verduras. Esta sopa italiana es un abrazo de vegetales y nutrientes.

En una olla grande, sofríe cebolla, ajo, zanahoria y apio picados en cubos pequeños. Agrega jitomate cocetado, caldo de verduras y tus verduras de temporada favoritas. Incorpora pasta corta de tu elección y deja cocinar hasta que esté al dente. Sirve bien caliente con un toque de queso parmesano y albahaca fresca.

Sopa de pasta con crema de huitlacoche (al estilo de Jazmín)

Jazmín apostó por los sabores profundos de la tierra mexicana, logrando una combinación elegante y llena de identidad.

En un sartén con un poco de mantequilla y cebolla, saltea el huitlacoche fresco con un diente de ajo y una pizca de epazote. Licúa esta mezcla con caldo de pollo y un chorrito de crema para obtener una base tersa. Vierte la crema en una olla, integra tu pasta cocida favorita y deja soltar el hervor durante cinco minutos para que absorba todo el sabor del "oro negro".

Sopa de codito con jitomate y albahacaUna propuesta infalible que evoca la infancia y las comidas familiares de los domingos.