“Hay personas que te abrazan y sientes una vibra horrible”: Jazmín le hace una confesión a Ixdit en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Durante un momento de complicidad con Ixdit, Jazmín abrió su corazón en MasterChef 24/7 para expresarle el afecto y la confianza que le transmite. “Hay personas que te abrazan y sientes una vibra horrible”, confesó, señalando que fuera del foro no siempre percibe intenciones genuinas al saludar a los demás. Aclaró de inmediato que se refería a situaciones del mundo exterior y no a sus compañeros de la competencia.