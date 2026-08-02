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“Hay personas que te abrazan y sientes una vibra horrible”: Jazmín le hace una confesión a Ixdit en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La participante se sinceró con Ixdit y aseguró que ella sí le trasmite una energía genuina en MasterChef 24/7.

Durante un momento de complicidad con Ixdit, Jazmín abrió su corazón en MasterChef 24/7 para expresarle el afecto y la confianza que le transmite. Hay personas que te abrazan y sientes una vibra horrible”, confesó, señalando que fuera del foro no siempre percibe intenciones genuinas al saludar a los demás. Aclaró de inmediato que se refería a situaciones del mundo exterior y no a sus compañeros de la competencia.

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