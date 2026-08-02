“Algo que nos represente”: Jazmín e Ixdit planean un tatuaje para recordar a Las Guapas del Barrio en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La recta final de MasterChef 24/7 cada vez está más cerca, por lo que los cocineros ya comienzan a hacer planes para cuando salga. Jazmín le recordó a Ixdit la promesa que tiene con Camila y Flor para tatuarse algo en honor a Las Guapas del Barrio, a lo que Ixdit respondió que sí le gustaría, siempre y cuando fuera algo pequeño y delicado.