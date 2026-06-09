“No les conviene": Carmen y Daniela no quieren hacer la limpieza en MasterChef 24/7 y ya tienen una estrategia

El tema de la limpieza ha causado problemas desde la semana 1 en MasterChef 24/7 y esto parece que no está cerca de terminar. Y es que ahora que Ixdit podrá elegir un nuevo escuadrón para las tareas, Carmen y Daniela están preocupadas por la posibilidad de que les toque a ellas. Así que para “prevenirse” y evitar que vuelva a pasar, acordaron ponerse muy estricta con los trastes sucios, para que así el resto de sus compañeros no vuelva a mandarlas.

