¿Hizo trampa? Pablo revela el error que cometió en la prueba del Pin en MasterChef 24/7 y que Ixdit descubrió

Las pruebas por el Pin de MasterChef 24/7 llevaron a los cocineros al límite, pues tuvieron que enfrentarse a distintas rondas y solo cuatro llegaron a la etapa final. Uno de ellos fue Pablo, quien estuvo en la última prueba que consistía en preparar chips, salsa y puré de vegetales, un reto que no pudo concretar con éxito.

Y es que además de que las críticas de los chefs no fueron las mejores para él, Pablo también confesó que estuvo a punto de entregar su platillo incompleto y en un impulso decidió "salvarse" a sí mismo. Así lo contó durante la hora del desayuno, cuando durante una plática con "Las Divas", reveló que no le dio tiempo de poner las chips de zanahoria en su plato, pero al final decidió agregarlas para no quedar tan mal y no le importó que Ixdit le cuestionara su acción.

"Ya tenía la salsa y el puré, me faltaban las chips, pero ya las tenía. Entonces, como que agarré las chips y se las puse. Ixdit me dijo 'yo vi que tu plato no las tenía'. Pero, por el bien del programa. Igual me dejaron, porque se iba a ver bien mal", afirmó el joven cocinero, quien se salvó de la eliminación el domingo 7 de junio porque el platillo de Lula tuvo más deficiencias ante los chefs.

Ixdit ganó el Pin en MasterChef 24/7 en la semana 4: este es el anhelado beneficio que tendrá

Gracias a que su muestra de chips, puré y salsa de calabaza fueron del agrado de los jueces por el sabor y técnica que le puso a la preparación, Ixdit se consolidó como la portadora del Pin en MasterChef 24/7. Esto significa que durante toda la semana del 8 al 15 de junio, tendrá el derecho a diferentes beneficios que podrá usar a su favor.

Algunas de estas ventajas incluyen el elegir al nuevo escuadrón de limpieza y definir algunos equipos para los retos. Además, con este Pin está en juego la posibilidad de que elija a uno de los cocineros para mandarlo directamente al domingo de eliminación o que bloquee a alguien para la salvación del público y esto se definirá en las votaciones de MasterChef 24/7.