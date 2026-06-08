La Chef Isabel Carvajal expone a Jazmín en MasterChef 24/7 y la pone de ejemplo de lo que NO se debe hacer (VIDEO)

En la semana 4 de MasterChef 24/7, los descuidos ya no están permitidos, mucho menos cuando se trata de cuestiones tan básicas como presentarse a la Dark Kitchen con una apariencia impecable. Y la que no cumplió con esta exigencia fue Jazmín, quien llegó a la clase usando sandalias, algo que no está permitido. Por lo que la Chef Isabel Carvajal usó a la joven cocinera de ejemplo de que esta es una mala práctica y explicó que hasta puede provocar un accidente.