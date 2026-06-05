¿Busca hacerse la víctima? La Chef Isabel Carvajal aclara qué ha pasado con Ricardo

La Chef Isabel Carvajal se presentó en "El otro lado de los realities" previo al jueves de desafío en el que se elegirán a algunos de los participantes que portarán delantal negro. En su plática, la experta en cocina mexicana fue cuestionada acerca de los roces y momentos más tensos que ha vivido con algunos cocineros, entre ellos Ricardo. Esto fue lo que aclaró la "Maestra del Fuego" de MasterChef 24/7.

Isabel Carvajal, maestra en MasterChef 24/7, aclara los roces con Ricardo

Chicken, conductor junto a Duggan del espacio oficial de análisis y debate de MasterChef México 2026, le preguntó directamente a la Chef, "¿La traes con Ricardo?". Al respecto, la "Maestra del fuego" respondió: "Yo creo que Ricardo siente como que todo el mundo queremos contra él, o sea, él se siente como muy así".

Isabel Carvajal también aclaró que en la producción del reality de cocina se les ha hecho mucho énfasis en que se tienen que cuidar los insumos que se les dan, por lo que advirtió a los cocineros que tenían que cuidar los sartenes, cosa que finalmente sucedió con el cocinero de Michoacán, quien fue señalado por quemar uno de los elementos de la Cocina Oculta.

"Yo creó que él lo hace obviamente por hacerse la víctima, ¿no? De probrecito de mí, todos contra mí", reveló la "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7.

Qué ha dicho Ricardo de la maestra Isabel Carvajal en MasterChef 24/7

Ricardo no se ha quedado callado y, luego del reto de salsa macha del pasado martes, el participante arremetió en contra de la Chef.

El cocinero, quien desde un principio tuvo roces y encontronazos con Isabel Carvajal por sus constantes quejas y su actitud dentro de la cocina, explicó ante sus compañeros: "Lo bueno es que mi salsa está buena y le va a encantar a la gente (…) a ver Carmen, ¿no crees que la Chef se contradice en lo que dice? A mí y a Carmen nos trae de encargo".

La convivencia entre los participantes del reality de cocina y los profesores ha tenido sus momentos de tensión, sin embargo, han sabido limar asperezas y llegar a acuerdos para mantener la sana relación.

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