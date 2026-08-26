La Chef Lili Cuéllar busca que los cocineros de MasterChef 24/7 puedan lograr un postre completo (VIDEO)

Luego de los malos resultados en el reto de repostería que se dieron en la gala de este lunes en MasterChef 24/7, la “Maestra del fuego” Lili Cuéllar le dijo a los cocineros que busca que puedan presentar un postre completo. Al inicio de la semana los participante debían presentar cinco figuras de animalitos elaboradas con chocolate, pero solo Claudia lo logró. Con esto en mente, para el reto de este miércoles la experta en pastelería comenzó a trabajar con los concursantes en clase para adelantar sus preparaciones.