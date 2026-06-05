La Chef Lili Cuéllar consuela a los cocineros de MasterChef 24/7 con un poderoso consejo (VIDEO)

Las clases con la Chef Lili Cuéllar en MasterChef 24/7 se han convertido en las favoritas de los cocineros, tanto por todo lo que aprenden de repostería, como por las lecciones de vida que les da. Y en esta ocasión, la “Maestra del fuego” se dispuso a subirle el ánimo a los participantes que todavía están en riesgo de caer en los delantales negros, por lo que les aconsejó no rendirse antes de tiempo y siempre seguir buscando la forma de mejorar.