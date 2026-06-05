La Chef Lili Cuéllar consuela a los cocineros de MasterChef 24/7 con un poderoso consejo (VIDEO)
En cuanto la “Maestra del fuego” se dio cuenta de que sus alumnos estaban desganados, les subió el ánimo con un lindo mensaje para sus retos en MasterChef 24/7.
Las clases con la Chef Lili Cuéllar en MasterChef 24/7 se han convertido en las favoritas de los cocineros, tanto por todo lo que aprenden de repostería, como por las lecciones de vida que les da. Y en esta ocasión, la “Maestra del fuego” se dispuso a subirle el ánimo a los participantes que todavía están en riesgo de caer en los delantales negros, por lo que les aconsejó no rendirse antes de tiempo y siempre seguir buscando la forma de mejorar.