Con su permanencia en riesgo, Claudia aprovecha su ventaja y sabotea a Flor y Julio

La gala de delantales negros de esta noche empezó con mucha tensión, pues más allá de que algunos cocineros correrán peligro de salir de MasterChef 24/7 este próximo domingo, un par de concursantes fueron víctimas de un importante sabotaje. ¿Qué fue lo que pasó?

Flor y Julio cocinan con los brazos atados

Luego de que Claudia Lizaldi anunciara que Jazmín fue la elegida por el público para subir directamente al balcón tras recibir un millón de votos y que los paladares más exigentes de México explicaran que en el reto de esta noche los participantes cocinarían con los ingredientes restantes de ayer, la conductora le pidió a Claudia, quien ganó el reto express de esta mañana, que definiera a un par de sus compañeros para aplicarles un sabotaje.

Tras señalar que los había elegido por ser contrincantes fuertes y que podrían superar el reto sin mayores dificultades, Claudia nombró a Flor, la actual portadora del Pin del Chef, y Julio, quienes tendrían que cocinar con los brazos atados.

Cabe señalar que, aunque se encontraban en equipos y cocinarían de manera escalonada de acuerdo al color que portaron ayer, todos lo harían de manera individual y tendrían que preparar una proteína con un acompañamiento en 40 minutos. Los participantes estaban distribuidos de la siguiente manera:

Rojo

María

Ixdit

Arturo

Carmen

Luis

Emmanuel

Antrax

Flor

Amarillo

Diego

Lula

Ricardo

Pablo

Claudia

Lancer

Julio

Daniela

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Michelle, Camila y Jazmín como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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