Claudia Lizaldi anuncia las ventajas a elegir para el portador del Pin del Chef

El inicio de la cuarta semana de MasterChef 24/7 ha traído consigo una nueva gala por el poder del Pin del Chef y ahora los cocineros del reality show tienen un gran incentivo, pues al inicio del programa de este 8 de junio les confirmaron que el ganador tendrá una de dos ventajas para los próximos seis días. ¿Cuáles son las opciones?

Sin perder ni un instante y luego de darle la bienvenida al público que sintonizó la gala de esta noche, Claudia Lizaldi confirmó que el nuevo portador del codiciado Pin del Chef contará con una importante ventaja.

La conductora señaló que el nuevo portador, además de continuar tomando decisiones difíciles a lo largo de la cuarta semana del reality show, podrá enviar a un cocinero con delantal negro directamente al reto de eliminación del próximo domingo 14 de junio o bloquear la salvación del público para uno de sus compañeros.

Cabe recordar que la semana pasada, Flor, quien consiguió la insignia, tuvo la encomienda de realizar un intercambio de mandiles, el cual se dio entre Michelle, quien ya estaba en el balcón, e Ixdit, quien corría peligro de ir a la gala de eliminación.

¿Cuál será la ventaja más deseada por el nuevo portador del Pin del Chef?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos del próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.