“Me va a bajar": Michelle anticipa que Flor intercambiará su lugar en el balcón

A solamente un día de conocer a los cocineros que permanecerán en MasterChef 24/7 una semana más, una de las participantes que se encuentra salvada, hasta el momento, ya anticipa que su estancia no está del todo segura debido a una poderosa ventaja de Flor, la actual portadora del Pin del Chef.

"La voy a perder": Michelle adelanta que se molestará con la decisión

A unas horas de la gala de delantales negros de este jueves, Michelle, Lancer y Luis se encontraban platicando en la cocina sobre los mandiles que han recibido a lo largo de esta temporada y las razones de ello; sin embargo, cuando llegó el turno de la participante y después de recapitular su paso por el reality show, sentenció que presiente que Flor la bajará del balcón.

Cabe recordar que, en una decisión que sorprendió a propios y extraños, Ramahá eligió a Michelle para que lo acompañara en el balcón, junto con Camila, al finalizar la batalla por equipos de ayer y que Flor, la actual portadora del Pin del Chef, tiene una ventaja especial esta semana, pues para mañana podrá realizar un intercambio de mandiles con un cocinero de su elección.

Luego de que Luis coincidiera en que ella sería la elección más obvia de Flor, Michelle aseveró que "la va a perder" y que se iba a molestar mucho, aunque inmediatamente después dijo que "se iba a reír mejor"; sin embargo, el conductor de "Notibola" le dijo que efectivamente sí se enojará con la hipotética decisión.

¿Quién será el participante elegido por Flor para intercambiar delantales el día de mañana?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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