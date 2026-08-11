Cocinando y posando en MasterChef 24/7: así fue la clase de platillos fotogénicos con la Chef Isabel (VIDEO)
Luego de varias semanas de no tener contacto con un celular, hoy los cocineros de MasterChef 24/7 aprovecharon para hacerse muchas selfies.
Este martes, los cocineros tuvieron una clase especial de platillos fotogénicos en MasterChef 24/7. Para completar la sesión, los participantes recibieron teléfonos celulares y pudieron tomar imágenes de sus platos, así como muchas selfies. El que más aprovechó la actividad fue Lancer, quien hasta hizo posar a la Chef Isabel Carvajal.