Cocinando y posando en MasterChef 24/7: así fue la clase de platillos fotogénicos con la Chef Isabel (VIDEO)

Este martes, los cocineros tuvieron una clase especial de platillos fotogénicos en MasterChef 24/7. Para completar la sesión, los participantes recibieron teléfonos celulares y pudieron tomar imágenes de sus platos, así como muchas selfies. El que más aprovechó la actividad fue Lancer, quien hasta hizo posar a la Chef Isabel Carvajal.