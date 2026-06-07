¿Le tienen miedo? Los cocineros de MasterChef 24/7 revelan por qué ven a Daniela como una rival fuerte (VIDEO)
Luego de enterarse de que las pruebas por la salvación en MasterChef 24/7 serán por equipos, Ricardo habló de cuáles cree que son las fortalezas de Daniela.
En MasterChef 24/7 nada está escrito, mucho menos con la doble eliminación de este domingo 7 de junio. Y ahora que Ricardo ya sabe que le tocará cocinar en equipo con Daniela, platicó con sus compañeros de cómo la ven en nivel y Flor reconoció que es muy buena para hacer las cosas, además de que tiene una calma que la ayuda. Sin embargo, los participantes de MasterChef 24/7 sí coincidieron en que el apoyo que Dani Parra tiene del público sí es algo intimidante.