¿Le tienen miedo? Los cocineros de MasterChef 24/7 revelan por qué ven a Daniela como una rival fuerte (VIDEO)

En MasterChef 24/7 nada está escrito, mucho menos con la doble eliminación de este domingo 7 de junio. Y ahora que Ricardo ya sabe que le tocará cocinar en equipo con Daniela, platicó con sus compañeros de cómo la ven en nivel y Flor reconoció que es muy buena para hacer las cosas, además de que tiene una calma que la ayuda. Sin embargo, los participantes de MasterChef 24/7 sí coincidieron en que el apoyo que Dani Parra tiene del público sí es algo intimidante.