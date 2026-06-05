¿Cómo hacer carnitas jugosas? Este es el secreto infalible de MasterChef 24/7

El ambiente del mundo MasterChef 24/7 no solo se nutre de la competencia feroz, también de esos momentos de complicidad donde los participantes transmiten el conocimiento que traen desde sus hogares.

En una de esas pláticas que captaron las cámaras en vivo, Claudia decidió romper el misterio y le reveló a Diego "Smiley" su receta para preparar unas carnitas estilo Michoacán que prometen quedar increíblemente jugosas, un estándar que pocos logran dominar sin que la carne termine dura o seca.

¿Cómo preparar carnitas jugosas, según Claudia de MasterChef 24/7?

Para Claudia, el viaje hacia las carnitas perfectas empiezan con una selección inteligente: trozos medianos de carne combinados estratégicamente con cueritos para aportar esa textura tan buscada. El proceso arranca sumergiendo todo en una buena cantidad de manteca de cerdo, aromatizada desde el primer minuto con cebolla y dientes de ajo. Además, la participante reveló que el toque tradicional se consigue cocinando sobre leña.

Carnitas al estilo Michoacán

Por otro lado, Claudia le contó a Diego que, justo cuando la carne está casi lista, vierte jugo de naranja fresco directamente en el cazo, sazonando al mismo tiempo con sal y pimienta al gusto. Este toque cítrico no solo equilibra la grasa, sino que ayuda a caramelizar el exterior sin perder la humedad interna.

Pero más allá de los ingredientes, el gran secreto de Claudia reside en la técnica de cocción, un detalle que dejó a "Smiley" tomando notas mentales. La cocinera insistió en que la manteca debe cubrir por completo las piezas de carne durante todo el proceso y que es fundamental mantener un movimiento constante. "Las que yo preparo quedan como si las hubieras cocido en caldo", dijo con orgullo, haciendo referencia a esa suavidad de la carne.

Para finalizar, Claudia recomendó agregar a los tacos de carnitas estilo Michoacán con un pico de gallo bien fresco, cargado de cebolla, bastante limón y el toque picante y aromático del chile habanero.